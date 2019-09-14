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Eren Enerji’den muhtarların projesine büyük destek

Zonguldak’ta Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş’ın organize ettiği ‘bütün çocuklar gülsün’ adlı proje kapsamında maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına Eren Enerji’den büyük destek geldi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 13:35
Eren Enerji’den muhtarların projesine büyük destek

Zonguldak’ta Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk ve Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş’ın organize ettiği ‘bütün çocuklar gülsün’ adlı proje kapsamında maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına Eren Enerji’den büyük destek geldi.


Mahalle muhtarlar tarafından ‘bütün çocuklar gülsün’ projesi kapsamında muhtarlığına başvuran ailelere 352 adet ayakkabı ve kırtasiye malzeme yardımında bulundu. Eren Enerji tarafından çocuklara 352 adat ayakkabı desteği yapıldı.


Terakki Mahalle Muhtarı Ferit Arslantürk, projeye Eren Enerji’nin büyük desteği olduğunu söyledi. Çocukların ayakkabılarını Eren Enerji ve tesis müdürü Cem Çiftçi’nin büyük desteği sayesinde aldıklarını ifade eden Arslantürk, "Ayakkabıları almamızda Eren Enerji sponsor olmuştur. Verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Özellikle Eren Enerji müdürlerinden Cem Çiftçi’ye ayrı teşekkür ederiz. Kendisi projeye sahiplenmiş ve sıcak ilgi göstermiştir. Bugün 352 çift ayakkabı vereceğiz. Merkezde bazı köy muhtar arkadaşlarımız da var ve onlara da ayakkabı hediye edeceğiz. Merkezi bundan öğrencilerimize de kırtasiye yardımında bulunacağız. Köy muhtarlarımızda inşallah bir dahaki yıl düşünüyoruz. Güzel bir organizasyon oldu. Bütün muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu biraz daha geniş tutacağız. Seneye daha faydalı bir şekilde daha fazla öğrencimize inşallah gireceğiz. Standımız devam edecek. Şu anda borca girmiş durumdayız. Ama önemli değil biz çalışıp farkı kapatacağız” dedi.


Dilaver Mahallesi Muhtarı Bülent Bektaş ise, "Ferit muhtarın bu projeyi ben de paylaştında çok duygulandım etkilendim. Biz zaten ufak tefek de olsa mahallelerimizde böyle şeyler yapıyorduk. İşin ucundan tuttuk. Güzel bir proje oldu. Destek veren herkese teşekkür ederiz. Biz çok mutluyuz ve onların mutluluğu bizi çok mutlu ediyor. Projelerin devamı gelecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 13:35
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