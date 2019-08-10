Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2.

Trabzon’un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Köprüyanı Mahallesi’nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Adıgüzel, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenlerikatıldı. Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim’in ardından dualar edildi.

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