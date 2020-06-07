Eren Bülbül detayı dikkat çekti! Ahmet Hakan’dan CHP’ye isyan eden HDP’li Sırrı Sakık’a olay cevap

CHP'liler neden HDP'yi savunmaktan korkuyor diye sitem eden Sırrı Sakık'a Ahmet Hakan'dan cevap geldi. Özellikle Eren Bülbül'ün katili ile ilgili verdiği cevap dikkat çekti.

Neden korkmasınlar diye soran Ahmet Hakan, Sakık'tan 'CHP'nin HDP'ye neden tepki göstermediğini de kandisine anlatmasını istedi'

İşte Ahmet Hakan'ın yazısı:

HDP’li Sırrı Sakık, CHP’ye sitem etmiş.

Dediği şu:

“CHP’liler korkudan HDP’lilerin isimlerini ağızlarına almıyor. Enis Berberoğlu’ndan söz ederken iki HDP’liden söz etmiyorlar. Böyle bir iklimde demokrasiye nasıl öncülük edeceksiniz?”

Sırrı Sakık’a CHP’lilerin neden korktuklarını tane tane anlatmayı deneyeceğim:

İki HDP’li milletvekilinden biri olan Musa Farisoğlu, Eren Bülbül adlı çocuğu katleden teröristin cenazesine katılmıştı.

Sorarım sana Sırrı Sakık:

Böyle bir milletvekiline nasıl destek olsun CHPliler? Korkmasınlar, çekinmesinler de ne yapsınlar?

Ne bekliyorsunuz CHP’lilerden siz Sırrı Sakık?

“Aferin Musa” mı desinler? “Çocuk katilinin cenazesine ne de güzel katıldın Musa” mı desinler? “Arkandayız Musa” mı desinler?

Diğer HDP’li milletvekili Leyla Güven’e gelince... O da “Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerillaya katılım da olacak, savaş da olacak” diye haykırmıştı.

Sorarım sana Sırrı Sakık:

Böyle haykıran bir milletvekiline nasıl destek olsun CHP’liler? Korkmasınlar, çekinmesinler de ne yapsınlar?

Ne bekliyorsunuz CHP’lilerden siz Sırrı Sakık?

“Aferin Leyla” mı desinler? “Tabii ki gerillaya katılım olacak” mı desinler? “Savaş devam edecek” mi desinler?

Bu arada Sırrı Sakık...

Bilmem farkında mısın?

CHP’den hiç ama hiç kimse...

Şu benim sana söylediklerimin tek harfini bile söylemedi.

Hiçbir CHP’li, çıkıp da şu ana kadar...

“Yahu sizin iki vekile nasıl destek verebiliriz biz? Ortada terörist cenazesine katılım var... Ortada gerilla goygoyculuğu var... Siz bizi ne zannediyorsunuz?” demedi, diyemedi.

Neden demediler? Neden demiyorlar? Neden diyemiyorlar?

Gel, işin bu kısmını da sen bana anlat.