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Gündem Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde mühimmat ele geçirildi
Gündem

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu kapsamında Hakkari'de tespit edilen sığınak/barınaklarda çeşitli çap ve ebatta 4 bin 120 mühimmat, 87 roketatar mühimmatı, 38 el bombası ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 11:27:00 -
Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde mühimmat ele geçirildi

Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu kapsamında Hakkari'de tespit edilen sığınak/barınaklarda çeşitli çap ve ebatta 4 bin 120 mühimmat, 87 roketatar mühimmatı, 38 el bombası ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularının katılımıyla sürdürülen operasyonda Hakkari'nin Şemdinli ilçesi İkiyaka kırsalında arazi araması yapıldı.

Sığınak ve barınaklar içerisinde G-3 piyade tüfeği, çeşitli çap ve ebatta 4 bin 120 mühimmat, 87 RPG-7 mühimmatı, 32 havan mühimmatı, 38 el bombası, 3 mayın, 4 RF uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 73 elektrikli fünye, 300 metre RDX infilaklı fitil, 650 metre elektrik kablosu, çeşitli tipte 104 silah şarjörü, 1 tüfek namlusu, 2 jeneratör, 113 tüp, 3 akü, 1 hilti, 63 jelikan bidon, el dürbünü, 2 güneş paneli, 2 jelikan mazot, 2 bidon amonyum nitrat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Sığınak ve barınaklar kullanılamaz hale getirildi.

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