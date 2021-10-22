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Gündem Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Gündem

Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlanıyor

PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu için baba ocağı Erzurum'daki Narmanlı Camisi'nde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla tören düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 14:11:00 -
Eren-7 Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Tortumlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Şehit Tortumlu'nun, Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp askeri cenaze nakil aracına konulan Türk bayrağına sarılı tabutu, Kurtuluş Mahallesi'nde yine bayraklarla donatılan babaevine getirildi.

Burada helallik alınması ve dualar okunması sonrası şehidin cenazesi, askerlerce merkez Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirilip omuzlarda taşınarak katafalka konuldu.

Burada cuma namazı sonrası düzenlenen törende, şehit Tortumlu'nun öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, askeri tören mangasınca katafalktan alınarak vatandaşların tekbirleri ve "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde top arabasına konuldu.

Bu sırada İçişleri Bakanı Soylu ve şehidin babası Süleyman Tortumlu, tabutun taşınmasına yardımcı oldu.

Törende Bakan Soylu, şehidin babası Süleyman Tortumlu ve yakınlarına sarılıp taziyelerini iletti.

Baba Tortumlu, Bakan Soylu'ya "İyi ki şehit babası olmuşum, gururluyum." dedi.

Törene, şehidin eşi Eda, 7 aylık kızı İkra Deren, annesi Erengül, erkek kardeşi Murat, kız kardeşleri Miray ve Serpil'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, Tunceli İl Jandarma Komutanı Durali Ceylan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, polis ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadın askerlerin şehit yakınlarına yardımcı olduğu törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile çeşitli kurumlar adına da çelenk gönderildi.

Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Karagöbek Mahallesi'ne götürüldü.

Şehidin kanı yerde kalmadı

Tunceli kırsalı Mercan Dağları mevkisinde İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen Eren-7 Operasyonu'nda çıkan çatışmada yaralanan Tortumlu, silah arkadaşlarınca helikopterle bölgeden alınmış, Erzincan'daki Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılmıştı. Tortumlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Çıkan çatışmada Tortumlu'yu şehit eden ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Kurtay Şerzan" kod adlı Hayrettin Güneş ile bir terörist daha ölü ele geçirilmişti.

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