Ereğlili kadınlardan Diyarbakır’da eylem yapan annelere destek

HDP Diyarbakır İl Teşkilatı önünde terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için eylem başlatan annelere bir destek de Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden geldi. Bir araya gelen Kdz. Ereğlili kadınlar, “Diyarbakır analarının ellerinden öpüyoruz ve topyekûn Türk milleti olarak yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Kdz. Ereğli ilçesinde ‘Gönül Birliği Komitesi’ adı altında toplanan kadınlar, Diyarbakır’da HDP il binası önünde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının geri verilmesi için eylem başlatan annelere destek verdi. Terörü Diyarbakır’da çocukları için bir araya gelen annelerin bitireceğini dile getiren Ereğli , Diyarbakır’daki annelerin yalnız olmadığını söyledi. Yılmaz, “22 Ağustos 2019 günü 70 yaşındaki Hacire ana 21 yaşındaki oğlu Mehmet’in dağa kaçırıldığı iddiasıyla Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp müracaatında bulundu. Müracaatın ardından HDP Diyarbakır il binasına giden Hacire anne, oğlunun parti binasına girdikten sonra bir daha çıkmadığını ve buradan dağa kaçırıldığını iddia etti. Oturma eylemine başladı. 24 Ağustos’ta Mehmet’in Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne ifade vermesinin ardından Hacire ana eylemini sonlandırdı. 3 Eylül’de ise Hacire ananın eylemini bitirirken Diyarbakırlı analara yaptığı çağrı üzerine 4 aile kendi çocukları için eyleme başladı. O günden sonra aile sayısı artarak bugün itibarıyla 24 aile çocukları için Diyarbakır HDP il binasında eylem yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, silahlı mücadelesinde PKK’nın belini kırmış, ülke içindeki terörist sayısı minimize edilmişken, bölgede kurulan korku imparatorluğu kırılmış ve Diyarbakır anneleri HDP il binasında eyleme başlamışlardır. Ereğli halkının bu basın açıklamasına vereceği destek çok önemliydi. Allah sizlerden razı olsun ki bu desteği Diyarbakır annelerinden esirgemediniz. Evet, Diyarbakırlı analar yalnız değildir. Terörle mücadele tarihinin en anlamlı başkaldırısı olan bu Diyarbakır analarının ellerinden öpüyoruz ve topyekün millet olarak yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. PKK ve teröre karşı terörizm tarihinin en etkili bu mücadelesinde yanlarındaolduğumuzu ifade ediyoruz. Türk devletinin etkin silahlı mücadelesi ile etkisini yitirmeye başlayan terör örgütüne, Hacire ananın bu cesur adımı tokat gibi geldi. Önder oldu, örnek oldu aynı durumdaki diğer annelere. Onlar da cesaret alarak teker teker koşmaya başladılar HDP il binasına. Evet, şimdiye kadar kimse cesaret edememişti buna.Bu PKK ile mücadelede yeni bir başlangıç, yeni bir çığırdı. Bu isyan dalga dalga büyüyecek, halk ile HDP-PKK tamamen ayrışacak ve terör çemberi iyice daralacak, analardan gelen bu çığlıkla inşallah terör bitecek. Günlerdir PKK ile mücadelede bu anlamlı ve etkin yöntemin hazzını yaşıyor ve diyoruz ki Diyarbakır’da HDP il binası önünde çocuklarını isteyen annelerin feryadını, yüreklerindeki acılarının tüm ülkede karşılık bulduğunu, Kdz Ereğli’nin dağından taşından bizler de hissediyor ve terörle mücadelede gönülleri birleşenler olarak haykırıyoruz. Diyarbakırlı anneler yalnız değildir. Terörü bu analar bitirecektir” dedi.

Ellerinde Diyarbakır annelerine desteklerini belirten dövizler taşıyan kadınlar, basın açıklamasının ardından sessizce dağıldı.