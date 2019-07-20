Ereğli evleri restore ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ereğli Evleri Hayat Buluyor” projesi kapsamında Karamürsel Ereğli’de bulunan yapıları restore ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel’in Ereğli Mahallesini eski nostaljik günlerine geri döndürüyor. Şirin bir sahil yerleşkesi olan Ereğli bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olmuştu. Zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapılar için Büyükşehir Belediyesi, restorasyon projesi hazırladı. Büyükşehir Belediyesi restore ettiği yapılar dışında diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında Çıpalı Konak’ta döşeme, tavan, saçak altı, çıkma altı kaplamaları tamamlandı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ahşap malzemelerin uzun ömürlü olması için hummalı şekilde emprenye çalışması yapıyor.

Proje kapsamında Ereğli Evleri olarak bilinen yapılar restore ediliyor. Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli’nin simgesi haline gelen evler içinde en dikkat çekici olanlardan Çıpalı Konak ve 5, 6, 7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak’ta döşeme, tavan, saçak altı, çıkma altı kaplamaları ile VRF(klima) altyapı imalatları tamamlandı. Elektrik ve mekanik işleri devam eden konağın, dış cephe saçak altı kaplamaları zımpara dolgu ve ahşap koruyucu boya uygulaması devam ediyor. Ayrıca konağın ahşap kapılarının raspası yapılırken ahşap merdiven çalışmalarına da başlandı.

Yeni yüzleriyle tarihi evler, sosyal ve kültürel amaçlı kullanılmak üzere Ereğli halkına hizmet verecek. Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evlerinin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğliyi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.