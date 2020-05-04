Ereğli cadde ve sokakları pırıl pırıl oldu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ilçenin cadde ve sokaklarını köpüklü ilaçlı suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun ifade ettiği gibi sokağa çıkma yasağı olan günlerde planlamalarını yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri hizmetlerine devam ediyor. 3 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla cadde ve sokakların da boş olmasını fırsat bilen ekipler kapsamlı bir temizlikle virüsle mücadele çerçevesinde önemli bir hizmeti gerçekleştirdi. Köpük ve ilaçlı su ile yıkanan cadde ve sokaklarda ekipler fırçalarla aracı takip ederek vatandaşların yoğun kullandığı alanları pırıl pırıl yaptı. Ereğli’de yapılan bu hizmet vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Tertemiz ve huzurlu bir şehir parolasıyla yola çıkan Başkan Oprukçu, geride bıraktığı zaman diliminde yaptıklarıyla bu hedefinde ne kadar gerçekçi ve samimi olduğunu Ereğli’li hemşehrilerine gösterdi.

Ekipler virüsün bulaşma ihtimalini minimize ediyor

Ereğli Belediyesi ekipleri; cadde ve sokakların ilaçlı su ile yıkanması, çok amaçlı dezenfektan aracı ile 87 mahallede yürüttüğü ilaçlama çalışmaları, vatandaşların yoğun olarak kullandığı kurumlar, bankalar, duraklar vs. gibi yerlere koydukları el dezenfektan cihazları ve bu alanlarda yaptıkları ilaçlama çalışmaları, dağıtılan maskeler vesilesiyle virüsün bulaşma ihtimalini olabildiğince minimize ediyorlar. Ekipler, Başkan Oprukçu’nun talimatları doğrultusunda içerisinde bulunduğumuz zorlu süreçte vatandaşların huzuru ve sağlığı için üstün çaba, gayret gösteriyorlar. Ereğli’ye hizmette hiçbir zaman geri durmayarak, ilkleri gerçekleştirerek ve yıllardır çözülmeyen sorunları çözme çabası içinde olarak şehre modern bir kimlik kazandırma kararlılığını gösteren Oprukçu, bu zor günlerin en kısa zamanda son bulacağına yürekten inandığını ve bu doğrultuda yapabilecekleri tüm hizmetleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirtti.