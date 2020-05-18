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Erdoğan:"Yeni dönemde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız"

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:37:59 -
Erdoğan:"Yeni dönemde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını hızla tamamlayacağız"
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Satılık 2011 model Volkswagen Passat

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