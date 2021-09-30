Erdoğan'la Putin arasındaki diyalog gündem oldu! 'Seninki çok düşük ya'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Rusya temasları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye konusunun gündeme geldiği belirtilirken Erdoğan ve Putin’in görüşme sonrasında Rus ajansları tarafından çekilen videosu gündem oldu.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Erdoğan ve Putin corona virüsü ile ilgili konuştu. Bir süre önce yakın kurmaylarında corona virüsü çıktığı için kendini tecrit altına alan ve Erdoğan’la görüşerek bu kısıtlamayı sona erdiren Putin, antikor sayısının 15-16 olduğunu söyledi.

Bu bilgi üzerine ise Erdoğan, “Benimki binin üzerinde” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın bu yanıtı üzerine Putin de antikor seviyesini ölçmenin farklı sistemleri ve türleri olduğunu söyleyerek, doktorların kendisinin antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediğini aktardı. Putin açıklamasında, “Benim antikorum yüksek. Virüsü kapan kişi ile bütün gün beraber olmamıza rağmen hasta olmadım” dedi. Putin, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3’üncü doz corona virüsü aşısını Rus yapımı Sputnik V olarak yaptırmasını tavsiye etti.

Erdoğan ise üçüncü doz aşıyı BioNTech olarak yaptırdığını söyledi.

Uluslararası ajanslar geniş yer ayırdı

Uluslararası haber ajansları ise bu diyaloğa geniş yer ayırdı. Fransız haber ajansı AFP, iki isim arasındaki diyaloğu, “Putin, Erdoğan’a Sputnik aşısı yaptırmasını söyledi” başlığıyla verirken, “Putin, ‘bir sonrakinde Sputnik V aşısı olun o zaman’ dedi. Fakat Erdoğan bir yanıt vermedi ve sadece güldü” ifadesine yer verdi.