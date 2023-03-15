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Medya Erdoğan'la ilgili olay sözler! “Söylemeden geçemeyeceğim” deyip duyurdu
Medya

Erdoğan'la ilgili olay sözler! “Söylemeden geçemeyeceğim” deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Togg otomobillerine değinip, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-15 12:27:00 -
Erdoğan'la ilgili olay sözler! "Söylemeden geçemeyeceğim" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, Togg otomobillerine değinip, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim" yorumunu yaptı.

Barlas yazısında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yarım asır sonra bu ezberi bozdu. 2011 yılında TÜSİAD'cılara seslenen Erdoğan, otomobildeki montaj endüstrisinden yerli otomobil sanayiine geçilmesini istemiş ve "Bu işe girecek bir babayiğit yok mu" diye sormuştu. 2017 yılına kadar birkaç küçük girişim dışında bu konuda ilerleme kaydedilmedi. Kimse taşın altına elini sokmak istemedi. Erdoğan bir kez daha "Babayiğit yok mu?" dedi. 6 ay sonra 5 dev şirketten oluşan "Togg" kuruldu. Hemen itiraz sesleri yükseldi. 2019 yılında ortaya çıkan SUV modelin prototipi bile "Türkiye bunu yapamaz" diyenleri susturmaya yetmedi. Burada elbette bu 5 firmanın aldığı büyük sorumluluğu ve fedakârlığı çok önemsiyorum. Hepsini ayrı ayrı tebrik etmek gerekir. Ama gelinen noktada, yerli otomobil sanayiinin önünü açan, bu konuda ısrarcı olan, bıkıp usanmadan her konuşmasında bu konuya vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçek babayiğit olduğunu söylemeden geçemeyeceğim." dedi.

 
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