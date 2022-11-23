Erdoğan'la ilgili bomba "Esed" iddiası! Herkes bunu konuşuyor

Abdulkadir Selvi, Dünya Kupası törenleri için bulunduğu Katar’da Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, 2023 seçimlerinden önce Esed'le de bir araya gelebileceğini iddia etti. "Rusya Devlet Başkanı Putin’in, organize edeceği bir toplantıda Erdoğan ile Esed’i bir araya getirmek istediği konuşuluyor" diyen Selvi, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya kupası törenleri için bulunduğu Katar’da Mısır Devlet Başkanı Sisi ile görüşmesinden sonra Suriye Devlet Başkanı Esed’le görüşme gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile istihbarat servisleri düzeyindeki görüşmelerin sürdüğünü açıklamış, “Esed’le görüşür müsünüz?” sorusuna ise, “Vakti saati geldiğinde biz Suriye’nin başkanı ile de görüşme yoluna gidebiliriz” diye yanıt vermişti.

Sisi ile görüşmeden sonra gözler Erdoğan-Esed görüşmesine çevrildi. Peki bu görüşme yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra Esed’le görüşme yadsınmıyor, tam aksine “zamanlama meselesi” deniliyor. Erdoğan-Esed görüşmesi 2023 seçimlerinden önce mi yapılacak yoksa seçimlerden sonraya mı kalacak? İki liderin görüşmesinin seçimlerden önce yapılabileceği belirtiliyor.

İSTİHBARAT DİPLOMASİSİ

Sisi’den sonra Esed’le görüşme konusuna da bir konsept meselesi olarak bakılıyor. Bu hem de Ortadoğu gibi krizlerin kol gezdiği bir coğrafyada uygulanıp, başarılı sonuç alınmış bir konsept. Bu konseptin adı ise istihbarat diplomasisi olarak tanımlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dönem ilişkilerimizin gergin olduğu Suudi Arabistan veliaht Prensi Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht Prensi Şeyh Zayed ile görüşmüştü. Erdoğan, Sisi ile Katar Emiri Şeyh Temim’in ev sahipliğinde el sıkışmıştı.

(...)

Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Esed’le yurtdışındaki bir toplantıda görüşmesi bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Putin’in, organize edeceği bir toplantıda Erdoğan ile Esed’i bir araya getirmek istediği konuşuluyor.

(...) Erdoğan-Esed görüşmesinin 2023 seçimlerinden önce olabileceği söyleniyor."