"Erdoğan'la görüştük" deyip erken seçim için tarih verdi! Mustafa Destici'den şok açıklama

ÖSYM'nin dün Üniversiteye Giriş Sınavı YKS'nin tarihini 17-18 Haziran 2023 olarak açıklamasının ardından erken seçim tartışmaları alevlendi. Son açıklama AK Parti ve MHP ile Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan BBP lideri Mustafa Destici'den geldi. "Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile 18 Haziran tarihi üzerinde konuşurken, Mayıs ihtimali üzerinde de durmuştu" diyen BBP lideri Destici, "16 Nisan’da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır; AK Parti bunu arzuluyor olabilir" diyerek erken seçimin tarihini açıkladı...

ÖSYM'nin belirlediği YKS tarihi...

Türkiye, adım adım 2023 seçimlerine hazırlanırken, Haziran 2023'te yapılacağı söylenen seçimler için henüz resmi bir tarih yok. AK Parçti'nin il ve ilçe başkanlarına "Aday olacaksanız hemen istifa edin" talimatı erken seçim iddialarını güçlendirirken, dün ÖSYM'nin üniversiteye giriş sınavı YKS'nin 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacağını açıklaması erkene alınmış seçim tartışmalarını hararetlendir. Ramazan ayı, hac dönemi ve YKS'nin birbirine yakın tarihlerde olması sebebiyle seçim günün öne çekilmesine artık neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Erdoğan'la daha önce konuştuk

Habertürk Gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici ile konuştu. Destici ile Erdoğan'ın daha önceden mayıs ayı ihtimali için konuştuklarını belirten Sarıkaya, Destici'nin "konu hakkında bilgisinin olmadığının altını çizerek" şunları anlattığını yazdı:

Erdoğan'la Mayıs ayını konuşmuştuk

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanı ile 18 Haziran tarihi üzerinde konuşurken, Mayıs ihtimali üzerinde de durmuştuk. 18 Haziran’da YKS, hac, yurt dışından gelecek gurbetçilerin durumu gibi faktörleri göz önüne alıp, mayısta yapılmasının faydalı olacağı kanaatimizi paylaşmıştık. Ama mayıs konusunda da bir karara varmamıştık. O günden sonra da bir daha ele almadık.'

Seçim 16 Nisan'da! 17 Nisan'da Ramazan orucu...

BBP lideri Mustafa Destici, Muharrem Sarıkaya'ya öne alınmış seçim için "AK parti böyle istiyor olabilir" notuyla net bir tarih vererek şunları söyledi: "16 Nisan’da seçim yapılır, akşamında da oruca kalkılır; AK Parti bunu arzuluyor olabilir."