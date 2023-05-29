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Sosyal Medya Erdoğan'ın zaferi sonrası İmamoğlu'nun o sözleri gündeme geldi
Sosyal Medya

Erdoğan'ın zaferi sonrası İmamoğlu'nun o sözleri gündeme geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-29 18:13:00 - 2023-05-29 18:35:03
Erdoğan'ın zaferi sonrası İmamoğlu'nun o sözleri gündeme geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDPKK'nın destek çıktığı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir hezimet daha yaşatarak seçimden zaferle çıktı. Erdoğan'ın seçimi kazanması sonrası seçim döneminde İstanbulluları kendi başlarına bırakıp cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle yollara düşen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri yeniden gündeme geldi.

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın destek verdiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ikinci seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şamarı yedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 2 milyonun üzerinde fark atarken  seçim döneminde İstanbulluları kendi başlarına bırakıp cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle yollara düşen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri yeniden gündeme geldi.

Seçim öncesi CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanını yanına alıp Konya'ya giden İmamoğlu şunları söylemişti:

Bizim planımız belli, 2023’te iktidar olmak, bu kötülükten kurtulmak. Göreceksiniz, 10 milyonlarca fark yiyecekler.

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