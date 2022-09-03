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Medya Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyarması dünya basınını salladı!
Medya

Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyarması dünya basınını salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının TEKNOFEST' KARADENİZ'de yaptığı konuşmada, Yunanistan'a yönelik "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu. İşte Erdoğan'ın Yunanistan ile alakalı tarihi açıklamalarının dünya basınında yankıları...

Yeniakit Publisher
2022-09-03 18:24:00 -
Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyarması dünya basınını salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Çarşamba'da TEKNOFEST'de tarihi açıklamalarda bulundu.

'Ey Yunan tarihe bak'

Erdoğan Ege'deki tacizler üzerinden Yunanistan'a tepki göstererek, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" dedi.

Yunan basını nasıl gördü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu.

Yunanistan'ın en yaygın gazetesi Kathimerini Erdoğan'ın Yunanistan açıklamalarını, ''Türk cumhurbaşkanı, Türk-Yunan Savaşı'nın 100. yıldönümünde Yunanlıları ''İzmir'i hatırlamaya" çağırıyor ve Samsun'daki konuşmasında "bedeli ağır olacak" konusunda uyarıyor.'' dedi.

Fransız basını

Fransız haber ajansı AFP son dakika olarak paylaştığı açıklamaları, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı Ege üzerinde Türk uçaklarını "taciz etmeye" devam etmesi halinde "ağır bir bedel" ödeyeceği konusunda uyardı.'' şeklinde paylaştı.

BAE basını

 

Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansına ait Al Arabiya English ise Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Türk uçaklarını Ege üzerinde “taciz etmeye” devam etmesi halinde “ağır bir bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.'' şeklinde son dakika olarak verdi.

Rus basını

TR Haber'in aktardığına göre, Rusya haber ajansı Russian Today da AFP'nin açıklamalarını aktararak, ''Türkiye'den Erdoğan, Ankara'nın Uçaklarını Ege'de 'Taciz Etmeye' Devam Ederse Yunanistan'ı 'Ağır Bedel Ödeyecek' uyarısında bulundu'' dedi.

Kaynak: Yenişafak

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