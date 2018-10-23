Erdoğan'ın yol arkadaşımı feda etmem dediği isim kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin andımız konusuna ilişkin açıklamalarında, "Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir" diyen Bahçeli, "Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur." ifadesini kullanarak Bozdağ'ı eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin eleştirilerine, "Yol arkadaşımı feda edemem. Benim bakanımın arkasında bizler varız' karşılık verdi.

Andımız AK Parti ve MHP'yi böldü

Danıştay'ın andımız kararı Cumhur İttifakı olan AK Parti ve MHP'yi böldü. AK Parti, Danıştay'ın andımız kararını yerinde bulmazken MHP ise kararı yerinde buldu. Danıştay'ın kararına AK Parti'den çok sert eleştiri geldi. Bu eleştiriyi yapanların başında da Bekir Bozdağ geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Bekir Bozdağ'ın açıklamalarını grup toplantısında eleştirerek, "Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir. Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Bozdağ'a sahip çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bahçeli'nin Bozdağ'ı hedef alan sözlerine ilişkin olarak "Doğrusu bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz. Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptığına şahidiz. Hiçbir arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yumamayız."