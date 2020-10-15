Erdoğan'ın yıllar önceki videosu! Azerbaycan'da duygulandıran olay

Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışmalar ve çözüm arayışlaa ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Refah Partisi yıllarında Azerbaycan ziyaretinde yaşadıklarını anlattığı bir konuşması sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Konuşmasında Dağlık Karabağ bölgesibde çatışmaların yaşandığı yıllarda Azerbaycan ziyaretini anlatan Erdoğan'ın, dönemin hükümetini Ermenistan'a buğday sattığı için sert sözlerle eleştiriyor.

Erdoğan videoda şu ifadeleri kullandı: "Azerbaycan'da Cumhurbaşkanını ziyaret ettik, bakanları ziyaret ettik. Fakat Milli Savunma Bakanını ziyaret ederken bütün gezinin bereketini feyzini orada gördük. Çok ilginçtir Milli Savunma Bakanı 120 kilometrelik savaş cephesi Karabağ'dan geldi. Aynen kullandığı ifade şuydu; 'Gelenler Refah Partisi olmasaydı ben buraya gelmezdim' dedi. Gaziyev 'Ben Ermeniye buğday gönderene, elektrik gönderene gardaşımdır diyemem' dedi. Niye karşımda benim tarih boyunca düşmanlığıyla ve şu anda da Müslüman kanı dökme suratiyle 'Türkiye'yi nasıl parselleyeceğiz' bunun hesabını yapan Ermenistan'a kendi milletinin ekmeğini 2 bin liraya çıkarmak suretiyle 100 bin ton buğdayı gönderenler bu milletin sesine tercüman olamazlar."