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Erdoğan'ın vekilliğini engelleyen isim, nihayet yargının yakasını bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında milletvekilliğini engelleyen, 28 Şubat'ta Şevki Yılmaz'a tutuklama kararı aldıran Hamdi Yaver Aktan nihayet emekli oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:04
Erdoğan'ın vekilliğini engelleyen isim, nihayet yargının yakasını bıraktı

YENİAKİT.COM.TR - Hayatı Müslümanlarla mücadeleyle geçen Hamdi Yaver Aktan, 17 yıllık Yargıtay üyeliğinin ardından nihayet emekliye sevkedildi. Aktan, Yalçın Küçük'e yakınlığıyla biliniyordu.

28 Şubat'ta Refah Partisi ve o dönemin Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ı  Hamdi Yaver Aktan, 2002 yılında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem milletvekili olmasını engelleyen kararlara imza atan üyelerin arasında yer aldı.

REFAH PARTİLİ ŞEVKİ YILMAZ'A TUTUKLAMA KARARI

28 Şubat post-modern darbesi döneminde Rize Cumhuriyet Başsavcılığı yapan Hamdi Yaver Aktan, Rize Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Aralık 1995 günü yaptığı konuşmada, TBMM'nin manevi şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif ettiği iddiasıyla Refah Parti'sinin kapatılmasıyla milletvekilliği düşen Şevki Yılmaz açmış ve gıyabında tutuklama kararı aldırdı.

Şevki Yılmaz, sözkonusu konuşmasında, şunları söylemişti: "Meclis'e, Çekiç Güç'ü getirecek, PKK'yı besleyecek, PKK'ya af kanunu çıkaracak, mazlumun katili eşkiyaya oy veren vatan hainleri girer de, Çekiç Güç'e güle güle diyecekler niçin giremez? Bu Meclis'e Ayasofya'dan Allahü Ekber seslerini susturanlar girdi de onu kurtaranlar niçin giremezler? Bu Meclis'e İstanbul'dan Yahudi, Ermeni uyruklu millevekili adayları girmeye çalışır da biz niçin giremeyiz? 6'ncı filodaki 5 bin Amerikan askerine Manukyan ile 5 bin Türk kızını peşkeş çekenler girer de, bunların hesabını soracaklar, sizin parlamentonuza nasıl giremezler?"

ERDOĞAN'IN MİLLETVEKİLİ OLMASINI ENGELLEDİ

2002 yılında seçimi erteletmek için YSK'yı etkilemeye çalışan Yargıtay üyeleriyle birlikte ortak kararlara imza atan Hamdi Yaver Aktan, AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem milletvekili olmasını engelledi.

Yargıtay Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun, Diyarbakır 4 No'lu DGM'nin "Erdoğan'ın adli sicil kaydının silinmesi" yönündeki kararına karşı, "usule aykırı olarak" yaptığı itirazı inceleyen Yargıtay 8. Dairesi, "4 No'lu DGM kararının yok hükmünde" olduğu kararını verdi. 8. Daire ayrıca, Erdoğan'ın sicil kaydının silinmesi istemini reddeden Diyarbakır 3 Nolu DGM'nin kararını da "oybirliği" ile onadı.

Naci Ünver'in başkanlığında, üyeler Kubilay Özkan, Serpil Çetinkol, Zeki Aslan ve Hamdi Yaver Aktan'dan oluşan heyet, Diyarbakır 3 Nolu DGM'nin, Erdoğan'ın adli sicil kaydının silinmesi isteminin reddine ilişkin kararının onandığını, Erdoğan'ın, Diyarbakır 4 Nolu DGM'ye yaptığı itiraz başvurusunun "temyiz" olarak kabul edildiğini ve "adli sicil kaydı silinmeli" kararının "yok hükmünde olduğunu" açıkladı.

Erdoğan o dönem engellense de, AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından Meclis'in ara seçim kararıyla birlikte milletvekili seçilebildi.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:04
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. Diyarbakır
  4. Hamdi Yaver Aktan
  5. Şevki Yılmaz
  6. Sabih Kanadoğlu
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Erdoğan milletvekilliğinin engellenmesi
  9. Şevki Yılmaz Rize meydanı konuşması

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