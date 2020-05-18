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Ekonomi

Erdoğan'ın talimatıyla üretilmişti! BOREL'den rekor satış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üretilen el dezenfektanı BOREL'in 100 mililitrelik şişelerindeki satışı 4 milyona yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:17:00 -
Erdoğan'ın talimatıyla üretilmişti! BOREL'den rekor satış

BOREL’in Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nce (BOREN) Ar-Ge süreci tamamlanmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimine geçilmişti.

Eti Maden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu “100 mililitrelik şişelerde 4 milyon adede yaklaştık. Bu rakama her gün binler ekleniyor” dedi.

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