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Erdoğan'ın talimatının ardından çarpıcı değerlendirme! "ABD'ye verilen en büyük ayarlardan biri..."

Ankara Siyasi Kriz ve Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) başkanı Prof. Seyfettin Erol "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenevir hamlesi Türk - Amerikan ilişkilerinde ABD'ye verilen en büyük ayarlardan biridir" dedi.

11 Ocak 2019 Cuma 17:53
Erdoğan'ın talimatının ardından çarpıcı değerlendirme! "ABD'ye verilen en büyük ayarlardan biri..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda çok önemli açıklamalar yaptı. Plastik poşete karşı başlatılan kampanyaya da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, poşet yerine kenevirden imal edilen filelerin kullanılmasını önerdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz keneviri ithal ediyoruz. Kenevire dayalı yapılması gereken şeyler varsa ithal ürünlerle yapılıyor. Gıda Tarım Bakanlığı bu konuda çalışmalara başlıyor" dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Türkiye kamuoyu bu konuyu konuştu. Bizde bu konuyu Ankara Siyasi Kriz ve Araştırmaları Merkezi ANKASAM başkanı Prof. Seyfettin Erol ile konuştuk. Erol, bu hamlenin sadece ekonomik değil birçok yönüyle çok değerli olduğunu söyledi. Erol: "Bu ABD'ye verilen bir ayardır" dedi.

ABD 1940'larda Türkiye'ye her anlamda kısıtlamalar getiriyordu

Bu meseleni en temelinde Türkiye’nin bağımsızlığı ve bağlamda bağımsız politika izlemesi ABD ile arasında yaşanan mücadele yatıyor. Türkiye’nin Truman doktrini ve NATO’da yer almasıyla beraber başlayan ABD’yle müttefiklik anlaşması bir müddet sonra tek taraflı bağımlı bir ilişkiye doğru dönüşüyor. Bu ilişkinin kopma noktalarından birisini Kıbrıs sorunuyla beraber Türkiye’de haşhaş üretimi. ABD Türkiye’nin dış politikasına olduğu kadar tarım politikalarına da bu anlamda müdahale ediyor ve kısıtlamalar getiriyor.

Kenevir hamlesi Türkiye'nin ABD'ye karşı hamlesidir

Başta sağlık sektörü olmak üzere tarım ve diğer tüm alanları ilgilendiren bir husus. Kenevirin çevreye katkısını da gözardı edilmez. Kenevir meselesi yıllarca Türk milletinden saklatıldı. Ortaya çıkışı da Türk – Amerikan ilişkilerinde Türkiye’nin bağımsız politikalar üretmesidir. Dolayısıyla Türkiye’nin kenevir politikası aynı zamanda dış politikada Türkiye’nin ABD’ye karşı bir hamlesidir.

Türk dış politikasının geldiği nokta çok önemli

Kenevirin ekilmesi tarımsal anlamı olduğu kadar Türk – Amerikan ilişkilerinde Türk dış politikasının geldiği nokta açısından önemlidir.

Büyük kırılma 16 Nisan Referandumu

Bu meselenin kırılma noktalarından biri de 16 Nisan referandumuydu. O referandumda Türkiye 1946’dan itibaren Türkiye kendisine dayatılan sistemi reddetmiş kendi çizdiği yolu takip etmiştir.

Mevzu kenevir değil bağımsızlık

ABD’nin Türkiye’ye giydirmek istediği elbisenin yırtılıp atılmasıdır. Bir de en önemli hamlelerden biri Türkiye’nin Suriye politikasıdır. Amerika’ya rağmen operasyonlarını yapıyor, yapmaya devam etmektir. Türkiye ABD’ye çok net mesaj vermektedir. Elini benim tarım, iç ve dış politikamdan çek. Artık Türkiye’yle eskisi gibi tek taraflı bir ilişki yürütebilmen mümkün değil. Artık yeni Türkiye gerçeklerine uygun hareket edersin. Sen de diğerleri gibi yerini alırsın mesajı veriyor. Tıpkı Rusya ve Çin gibi. Bu ABD’ye verilen ayarlardan biridir. Siyasi anlamı bu işin çok daha büyüktür. Mevzu kenevir değil, bağımsızlıktır.

Amerika 1950’lerden beri Türkiye’nin tarım ve hayvancılık politikasını da yönlendirmek istiyordu. Bu aynı zamanda ekonomik bağımsızlığa işaret eder.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 17:53
  1. ABD
  2. Türk – Amerikan ilişkileri
  3. Kenevir
  4. Prof. Seyfettin Erol
  5. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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  10. Türk - Amerikan ilişkileri

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