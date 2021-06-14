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Siyaset Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi! Bire bir temasa geçilecek
Siyaset

Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi! Bire bir temasa geçilecek

Belirlenen yol haritasına göre, teşkilatlar bir yandan sahada vatandaşla bire bir temas içine girecek, diğer yandan da sosyal medya üzerinden iletişimi sürdürecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 08:12:00 - 2021-06-14 08:16:10
Erdoğan'ın talimatı sonrası harekete geçildi! Bire bir temasa geçilecek

AK Parti, 2023 seçim çalışmalarını hızlandırdı. Parti yönetimi, her ilden 2023 strateji eylem planını istedi. Bu kapsamda 81 il teşkilatı hazırladığı 2023 stratejisini parti yönetimine sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘sahada aktif olun’ talimatının ardından parti teşkilatı harekete geçti. Teşkilatlar, 2023 seçimlerine kadar illerinde yapacağı çalışmaları belirleyerek bir rapor hazırladı. Genel Merkez’e sunulan eylem planları çerçevesinde önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritası da belirlendi.

Vatandaşlarla temas artacak

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir özellikle kalabalık toplantılarını video konferans yöntemiyle düzenleyen AK Parti teşkilatı, artık vatandaşla teması artıracak. 2023 seçimlerine giderken üye ziyaretleri ile programları, yeni üye ziyaretleri ve çalışmaları, seçmen hane çalışmaları ve ziyaretleri yapacak. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘gönüllere dokunmayı unutmayın’ söylemiyle hareket edilecek.

Genç ve kadın seçmene özel çalışma

Eylem planında, genç ve kadın seçmene yönelik özel başlık ayrıldı. Belirlenen yol haritasına göre, genç ve kadın seçmenle ilgili de çalışmalar yapılacak. Ayrıca, teşkilatlar bir yandan sahada vatandaşla bire bir temas içine girecek, diğer yandan da sosyal medya üzerinden iletişimi sürdürecek.

AK Parti’nin “İnandığı yolda yürü” sloganıyla Aralık 2019’da başlatılan 7. Olağan Kongre süreci, 24 Mart’ta Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek Büyük Kongre ile tamamlanmıştı. AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar da belirlendiği kongre sürecinde, 973 ilçe başkanlığında 715’i, 81 il başkanlığında ise 52’si yenilenmişti. (Türkiye gazetesi)

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Yorumlar

Kaan

Birebir temas değil, kapıda yatıp kalksalar bile sedat peker'in iddialarına kamuoyu vicdanini rahatlatacak ve ikna edecek cevaplar verilmediği surece cok zor. Zor olan başka bir şey de Ak parti yerine kime oy verilecegidir. Ikincisi ise bürokraside birden fazla maaş uygulaması. Bu ekonomik koşullarda vicdan yaraliyor.
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Kimin IÇIN Kine Karşi

Beiden a Kabil havaalanının güvenliğini biz üstlenmek istiyoruz diyerek abd ve batılı müttefiklerinin havaalanına rahat iniş çıkışınızı sağlayacağız 1950 lerde Koreye asker gönderen ikinci ülke Türkiye olmuş Batının gözüne girmek için Siz kabul havaalanının güvenliğini biz sağlayalım derken Kime karşı kimin için .o güvenliği sağlayacak askerun icin de çocukların yakınların ekabir takımının çocuklarında olacakmı??
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