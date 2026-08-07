Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Ağustos’ta gerçekleştireceği Suudi Arabistan ziyareti süresince Cumhurbaşkanlığı görevini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yürütecek. Vekâlet kararına ilişkin tezkere Resmî Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan Krallığı’na yapacağı ziyaret nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamında geçici görev değişimine gidildi.
Resmî Gazete’de yayımlanan tezkereye göre, Erdoğan’ın Türkiye’ye dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekâlet edecek.
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ağustos'ta Suudi Arabistan Krallığı'na ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.