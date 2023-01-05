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Dünya Erdoğan'ın sözleri komşuyu titretti! 'Türkiye Tayfun füzesini Yunanistan'a karşı kullanabilir'
Dünya

Erdoğan'ın sözleri komşuyu titretti! 'Türkiye Tayfun füzesini Yunanistan'a karşı kullanabilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli füzesi Tayfun hakkında konuşurken Yunanistan'a yönelik "Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok" sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 20:00:00 - 2023-01-05 20:26:35
Erdoğan'ın sözleri komşuyu titretti! 'Türkiye Tayfun füzesini Yunanistan'a karşı kullanabilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı hedef aldığı "Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok" sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin yerli füzesi Tayfun hakkında Yunanistan'ı hedef alan açıklamaları Yunan basınında da yer aldı.

Erdoğan: Uslu durun bizim Atina ile bir işimiz yok

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyardığı o sözleri, Yunan basınında manşete alındı. Türkiye’nin artık kendi savaş uçağını yapabildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Bu millet yapar. Evelallah yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor: Uyuyorsunuz diyorlar. Adamlar İzmir’den Tayfun’u gönderiyor, 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki: Bu yetmez. Bunu bin kilometreye çıkarmamız lazım. Tabii bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? ‘Bunlar Atina’yı vuracak’ demeye başladı. Siz sakin olun. Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız" ifadeleri bazı Yunan haber sitelerinde son dakika olarak verildi. Birçok Yunan köşe yazarı ise bu sözleri ayrıntılı olarak kaleme aldı.

Yunan basınında Tayfun füzesi endişesi

Kathimerini Gazetesi'nde yayınlanan haberde, “Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina’yı uyardı” ifadeleri yer aldı. Tayfun Füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye’nin Tayfun Füzesi'ni en çok Yunanistan’a karşı kullanabileceğini yazdı.

Politico Gazetesi'nde ise, Tayfun Füzesi'nin menzilinde yer alan bölgeleri haritalar ile destekleyen bir haber yayınlandı.

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