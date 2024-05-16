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Gündem Erdoğan'ın şiir okumasına verilen cezayla teröre verilen cezayı bir tutan kafa meydanda!
Gündem

Erdoğan'ın şiir okumasına verilen cezayla teröre verilen cezayı bir tutan kafa meydanda!

Yeniakit Publisher
2024-05-16 21:54:00 -
Erdoğan'ın şiir okumasına verilen cezayla teröre verilen cezayı bir tutan kafa meydanda!

Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkanı Hakan Öztürk, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a verilen ceza ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İBB Başkanlığı döneminde şiir okuması sebebiyle verilen cezayı kıyaslayacak kadar akıl sınırlarını aştı.

Terör suçundan hüküm giyen Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'a bir destek de EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk'ten geldi.

Öztürk, terör suçundan verilen ceza ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiir okuması yüzünden aldığı cezayı bir tutarak, aklınca "adalet" dağıttı.

İsrail'in Filistin zulmü ile Kobani'deki terör operasyonlarını da bir tutan terör sevici Öztürk şunları söyledi:

"Yıllar yılı bir şiir okuduğum için beni cezaevine attılar diyen Erdoğan şimdi sadece bir tweet attıkları için bu mahkemedeki insanlara, Kobanê'yi savunanlara onlarca yıl ceza verdi. Ceza verilmesinin zeminini hazırladı. AK Parti'nin adındaki adalet bu mudur?

Bu partinin temsilcileri, Filistin ile ilgili protestolar ABD'de, Fransa'da, İngiltere'de yapıldığında çok memnun oluyor doğal olarak. Bunu haklı buluyor. Ama şu bilmelidir ki bunun benzeri Kobanê'de de oldu. Kobanê halkı katledilmek istendi ve Kobanê halkı direndi buna. Bizde direnmeye devam etmesi için Türkiye'de eylemler yaptık. Bundan daha doğal ne olabilir, bunun cezası ne olabilir. Elbette ki olamaz."
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