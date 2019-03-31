Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun yanında kaza oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunu kullanacağı okulun bulunduğu sokakta geri geri gelen bir araç apartman boşluğuna düştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı Üskürdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nun bulunduğu sokakta geri geri gelen bir araç, apartman boşluğuna düşerek alev alınca korku dolu dakikalar yaşandı. Büyük panik yaşandı Otomobilin içerisinde sıkışan kadınların yardımına polis koşarken, kadınlar büyük panik yaşadı.

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