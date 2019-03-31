Erdoğan’ın oy kullanacağı okulun yanında kaza oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunu kullanacağı okulun bulunduğu sokakta geri geri gelen bir araç apartman boşluğuna düştü.31 Mart 2019 Pazar 09:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy kullanacağı Üskürdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nun bulunduğu sokakta geri geri gelen bir araç, apartman boşluğuna düşerek alev alınca korku dolu dakikalar yaşandı.
Büyük panik yaşandı
Otomobilin içerisinde sıkışan kadınların yardımına polis koşarken, kadınlar büyük panik yaşadı.
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