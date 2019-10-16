Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın durmasına ikna etmek için yarın Ankara'ya göndereceği Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsünden açıklama geldi: Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek.

İlkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sky News muhabirinin sorusu üzerine şunları söyledi:

“Ben dimdik ayaktayım. Pence ve Pompeo ile görüşmeyeceğim. Onlar Türk mevkidaşları ile görüşecek. Ben, Trump gelirse ancak onunla görüşürüm!”

Fransız haber ajansı AFP de Erdoğan'ın Ankara'yı ziyaret edecek ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Ardından Sözcüsü, "Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek" açıklamasını yaptı.