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Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Pence ve Pompeo ile görüşmeyeceğim" sözleri sonrası Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:32
Erdoğan'ın ‘Onlarla görüşmeyeceğim’ sözleri sonrası ABD'den flaş hamle

ABD Başkanı Donald Trump'ın Barış Pınarı Harekatı'nın durmasına ikna etmek için yarın Ankara'ya göndereceği Yardımcısı Mike Pence'in sözcüsünden açıklama geldi: Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek.

İlkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sky News muhabirinin sorusu üzerine şunları söyledi:

“Ben dimdik ayaktayım. Pence ve Pompeo ile görüşmeyeceğim. Onlar Türk mevkidaşları ile görüşecek. Ben, Trump gelirse ancak onunla görüşürüm!”

Fransız haber ajansı AFP de Erdoğan'ın Ankara'yı ziyaret edecek ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyeceğini duyurdu.

Ardından Sözcüsü, "Pence, Erdoğan'ın görüşmeyi reddetmesine rağmen Ankara'ya gidecek" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:32
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Beyaz Saray

YORUM YAZ

  • davincidavinci25 dk önce
    aynı tahmin ettiğim gibi.trump akıllı biri.ticaret adamı.amerikayı ortadoğunun bataklığından çıkarmak masrafları azaltmakistiyor.yaptırım yanlısı değil.8 trilyon dolar parayla amerika çookkk ülke satın alırdı tapusunuda alırdı.amerika aptallık ediyor.boşa para harcıyor.ancak amerika trumptan ibaret bi devlet değil.
  • İbne penceİbne pence27 dk önce
    Aydınlı pençe yedirme reisin pençesini

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