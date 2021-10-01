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Gündem Erdoğan’ın o sözleri Siyonistleri kudurttu
Gündem

Erdoğan’ın o sözleri Siyonistleri kudurttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk için “Bu adam PKK/YPG/PYD’nin adeta yönetmeni durumundadır” ifadelerini kullanması, siyonistlerin ünlü gazetesi The Jerusalem Post’u rahatsız etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 08:05:00 -
Erdoğan’ın o sözleri Siyonistleri kudurttu

 MÜNÜBE YILMAZ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk için “Bu adam PKK/YPG/PYD’nin adeta yönetmeni durumundadır” demesi, İsrail gazetesi The Jerusalem Post’u rahatsız etti.

Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü Soçi ziyareti sonrasında McGurk’e yönelik kullandığı “Bu adam beni ciddi manada rahatsız ediyor” sözlerine içerlenen siyonist gazetesi, “Cumhurbaşkanı’nın kışkırtıcı, zorba ve nefret dolu bir dil benimsediğini” iddia etti.

McGurk’un destek verdiği YPG/PYD’nin Suriye'de terör faaliyetleri yürüttüğüne dair bir kanıt olmadığını ileri süren paçavra, “Türkiye, PKK ile savaşmak için Kuzey Irak'ın bir bölümünü işgal etti. Ayrıca, Irak ve Suriye'de Hıristiyan, Kürt ve Ezidi azınlıklara yönelik saldırılar düzenledi. Türk askerleri, bir defasında da sivillerin olduğu bir sağlık tesisini bombaladı” iftirasını atarak da alçaklıkta sınır tanımadığını göstermiş oldu.

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Yorumlar

Ali

Bunlarin cani cehenneme yarabbi su cumanin gariplerin ve mazlumlarin hürmetine ne olursun Filistinli kardeslerimize yardim et. Amin
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