Erdoğan'ın o sözleri çok fena tutuşturdu! Yağmurda ıslanmış köpek yavrusu gibi titriyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk savaş uçaklarına yaptığı tacizlerle gerilimi tırmandırmaya çalışan Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'de konuşan Erdoğan, Atina yönetimine net mesajlar gönderdi.

Yunanistan'a uyarısı geniş yankı uyandırdı

Erdoğan, "Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var: İzmir'i unutma." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Yunan gazeteleri, açıklamaları son dakika notuyla okurlarına aktardı.

CNN: Yunanistan, İzmir'i unutma

CNN Yunanca, "Erdoğan'ın Yunanistan'a doğrudan ve açık tehdidi: Yunanistan, İzmir'i unutma" başlığını kullandı.

Haberde, "Erdoğan'ın Yunanistan'ın adalarına operasyon sinyali verdiği" şeklindeki not aktarıldı.

Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarının, "Yunanistan'ın NATO içinde değeri yoktur." ifadesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

"Yunanistan'ı doğrudan tehdit etti"

"in.gr" adlı internet sitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı "doğrudan tehdit ettiğini" yazdı.

Erdoğan'ın, "Ankara vakti geldiğinde ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu" vurguladığına işaret edildi.

Erdoğan'ın sözlerini aktardılar: Bir gece ansızın gelebiliriz

"parapolitika.gr" adlı internet sitesi de "Yunanlılar, İzmir'de olanları unutmayın" manşetini attı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Bir gece ansızın gelebiliriz. Adaları işgal etmeniz bizi bağlamaz. Vakti zamanı geldiğinde gereğini yaparız." dediği belirtildi.

Kathimerini: Bedeli ağır olur

"Erdoğan: Yunanistan'a doğrudan tehdit" diyen Kathimerini, Samsun'da konuşan Erdoğan'ın, Atina'yı "Bedeli ağır olur." ifadesiyle uyardığını aktardı.

Ayrıca Erdoğan'ın, TEKNOFEST'teki konuşmasından, "Kimin dostumuz, kimin bize karşı olduğunu iyi bilmeliyiz. Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur." notları paylaşıldı.

ERT: Tarihe bir bakın

Yunan devlet televizyonu ERT, Erdoğan'ın, Ege'deki hava sahası ihlalleri nedeniyle Yunanistan'ı uyardığını aktardı.

Uyarılarını sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tarihe bir bakın. Daha ileri giderseniz, ağır bir bedel ödersiniz." dediği kaydedildi.

Proto Thema: Eşi görülmemiş bir meydan okuma

"Türk Cumhurbaşkan'ından eşi görülmemiş bir meydan okuma" ifadesine yer veren Proto Thema, "Yunanistan'ın işgal altındaki adaları bizi bağlamaz, zamanı gelince ne gerekirse yaparız." ayrıntısını aktardı.

Öte yandan Erdoğan'ın, ekonomi alanında verdiği "Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor." mesajına vurgu yapıldı.

Skai: Bu gençlik, bir asır önce düşmanı denize döktü

Skai televizyonu, "Yeni tehditler: Bir gece aniden gelebiliriz" ifadesini kullandı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Yunanistan'a 'Tarihine bak' çağrısı yaptı. 'Aşırıya kaçarsanız bedeli çok ağır olur' diye uyardı." denildi.

Erdoğan'ın konuşmasındaki, "Bu gençlik, bir asır önce milli mücadeleyi zafere ulaştırmış, düşmanı denize dökmüştü." ayrıntısına yer verildi.