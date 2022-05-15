Erdoğan'ın o hamlesi Ahmet Hakan'ı çok eğlendirmiş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle ilgili sözlerini köşesine taşıyan Ahmet Hakan, “Ya Türkiye vetolarsa” diye telaşa kapılan ülkelerin paniğini gördükçe çok eğlendiğini belirtti. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İsveç ve Finlandiya, NATO’ya başvuru yapacaklarını duyurmuşlardı.

Herkes “Putin ne diyecek?” ya da “Putin ne yapacak?” diye düşünüyordu ki...

Şaşırtıcı çıkış, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

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NATO üyesi Türkiye adına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan...

“Biz bu işe sıcak bakmayız” dedi.

Ve çarşı bir anda karıştı.

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Bir soğuk duş.

Bir şaşkınlık.

Bir tedirginlik.

“Ya Türkiye vetolarsa” diye bir telaş.

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Karışan çarşıdan değişik sesler çıkmaya başladı.

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Finlandiya...

“Bizi kastetmemiştir canım. Bizim Türkiye ile aramız iyi” dedi.

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İsveç...

“NATO’nun önemli ülkeleri arkamızda” diyerek abilerine selam sarkıttı.

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ABD...

“Durun bir dakika. Türkiye ne demek istiyor? Bir anlayalım” dedi.

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Ben bu muazzam karışıklığı...

Büyük bir keyifle, müthiş bir haz duygusuyla, yüzümde acayip bir sırıtışla izliyorum.

“Son günlerin en güzel karışıklığı” diyorum ve süper eğleniyorum.

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Özellikle İsveç denilen ülkenin içine düştüğü debelenmeyi gördükçe...

‘Yedi gün / Yedi gece İtalya tatili’ne çıkmış gibi enerjik bir heyecan içine giriyorum.

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O İsveç ki...

Parlamentosuna PKK ile bağlantılı isimleri almakta hiç sakınca görmez. PKK’ya silah verirken epey pervasızdır. YPG’ye para yardımı yaparken hiç tereddüt etmez. Ülkede PKK mitingleri yapılmasına izin verirken gayet rahattır. PKK üyelerini Türkiye’ye teslim etmezken hiç ırgalanmaz. FETÖ’ye kucak açarken rahat oynar. Türkiye’ye silah ambargosu uygularken soğukkanlılığını hiç bozmaz.

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İşte bu İsveç’i şimdi aldı bir telaş.

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Ben bu telaş karşısında eğlenmeyeyim de ne yapayım?"