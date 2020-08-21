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Ekonomi Erdoğan'ın müjdesi öncesi altın ve dolarda büyük hareketlilik
Ekonomi

Erdoğan'ın müjdesi öncesi altın ve dolarda büyük hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi altın ve dolarda büyük düşüşler yaşanıyor. Dolar kuru 7,35'ten 7,21 seviyesine gerilerken, gram altın ise 462 TL'den 452'ye geriledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:23:00 -
Erdoğan'ın müjdesi öncesi altın ve dolarda büyük hareketlilik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15:00'da çarşamba günü duyurduğu müjdeyi açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması öncesi piyasalarda ise büyük hareketlilik yaşanıyor. Ekonomi dünyası saat 15:00'e kitlenirken, altın ve döviz kurunda büyük kayıplar var.

Altın ve dolar düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklaması öncesi dün günü 7,35'ten kapatan dolar, 7,21 seviyesine gerilerken, dün günü 462 TL'den kapatan gram altın ise şu sıralar 452 TL seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek ve cumhuriyette son durum

Aynı saatlerde çeyrek altın 741 lira seviyelerinde bulunurken, cumhuriyet altını ise 3 bin 19 liradan alıcı buluyor.

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Yorumlar

Fatihist

Demekki, Döviz kurunun yukari cikmasinda, Dis guclerin !, Batinin!, Gavurlarin!, Siyonistlerin! bir etkisi yoktur. Ne ararsan kendinde ara, baskasinda degil.
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