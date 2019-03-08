Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesi HDP'yi çıldırttı. HDP'li Sezai Temelli 'Mardinli, hızlı treni ne yapacak?' diyerek projeye karşı çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesiyle alay eden HDP'li Sezai Temelli Mardinli, hızlı treni ne yapacak diyerek projeye karşı çıktı. 'Mardinli hızlı treni ne yapacak?' HDP'nin eş başkanı Sezai Temelli, "Mardinli hızlı treni ne yapacak, nereye gidecek?" diyerek dalga geçti.

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