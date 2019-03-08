0553 313 94 23

Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesi HDP'yi çıldırttı. HDP'li Sezai Temelli 'Mardinli, hızlı treni ne yapacak?' diyerek projeye karşı çıktı.

08 Mart 2019 Cuma 09:53
Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mardinlilere müjdelediği hızlı tren projesiyle alay eden HDP'li Sezai Temelli Mardinli, hızlı treni ne yapacak diyerek projeye karşı çıktı.

'Mardinli hızlı treni ne yapacak?'

HDP'nin eş başkanı Sezai Temelli, "Mardinli hızlı treni ne yapacak, nereye gidecek?" diyerek dalga geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 09:53
  1. Mardin
  2. hızlı tren
  3. mardin hızlı tren

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu
    1. Gürpınar’da ilk kez bir kadın muhtar..
    2. Kayıp Buse’nin acılı annesi o günün..
    3. FETÖ'den aranan editör enselendi
    4. Kayak merkezlerinde son durum
    5. Kız öğrencilere kadın girişimciliği..
    6. Gürcistan’a 100 bin doz kızamık aşısı..
    7. Türkiye’nin tanıtımında sanatçı vizesi..
    8. İstanbul'da korkutan patlama!
    9. Piyasa güne artı rezervle başladı
    10. (Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet..
    11. Bursa’da tehlikeli yolculuk
    12. Borsa, güne yatay başladı
    13. Mahrem mühendis operasyonu başladı!
    14. Hakkari’de Muhasebe Haftası..
    15. (Özel) Evde anne, iş yerinde trafik..
    16. Akrabalarını öldüren zanlı adliyeye..
    17. Ağız kanseri riskine dikkat
    18. Esgin dümene geçti
    19. Kabracabey’den milli takıma
    20. Beyoğlu’nda ’Sosyal Market’ten yerinde..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    ORC ve Gezici’den kulisleri sallayacak anket! Seçim öncesi 10 büyükşehirde son durum
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!