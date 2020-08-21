Erdoğan'ın 'müjde' açıklaması öncesi Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 'müjde' ile ilgili paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında #MüjdelerOlsun etiketini kullandı.
Tüm gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 15:00’te açıklaması beklenen müjdeye çevrildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını belirttiği müjde hakkında şimdiye kadar çok sayıda tahmin yürütüldü. Ortaya atılan iddiaların en kabul göreni ise Türkiye’nin sondaj faaliyetleri yürüttüğü Akdeniz veya Karadeniz doğalgaz veya petrol yatağı bulunmuş olması ihtimali.
Albayrak'tan 'müjde' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması merakla beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan konuya ilişkin heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes, Ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es! #MüjdelerOlsun"