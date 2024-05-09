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Ekonomi Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!
Ekonomi

Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!

Yeniakit Publisher
2024-05-09 12:42:00 - 2024-05-09 13:12:13
Erdoğan'ın masasına geliyor: Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme!

Emeklilerin durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyor. Emeklilerin durumu, AK Parti'nin ilk MYK toplantısında değerlendirilecek.

Emeklilerin durumu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasına geliyor. Emeklilerin durumu, AK Parti'nin ilk MYK toplantısında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği ve ekonomik sorunlarla, emekli zamlarının da dahil olduğu bir dizi talep AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya getirilecek.

Emekli maaşı zammı için AK Parti'nin harekete geçeceği öğrenildi. Toplantıda Özel’in gündeme getirdiği ve ekonomik sorunlarla, emekli zamlarının da dahil olduğu bir dizi talep değerlendirecek.

Ekonomi Gazetesi’nden Besti Karalar’ın haberine göre AK Parti kaynakları, ekonomik sorunlar, emeklilerin durumu ve belediyelerin borç yükleri gibi başlıkların karşılıklı istişare edilebilecek konular olduğunu, bu konularda muhalefetin önerilerini her zaman değerlendirebileceklerini dile getiriyorlar. Ancak; Gezi tutukluları, Milletvekilliği düşürülen Can Atalay gibi konularda topu "yargı meselesi"ne atıyor.

AK Parti kaynakları, özellikle yargı konularında ve kayyum atamaları konusunda hükümetin bir adım atmasının söz konusu olmayacağı mesajını veriyorlar.
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