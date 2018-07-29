Erdoğan'ın koruma polisinden duygulandıran hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika gezisinde görevli bir koruma polisinin yere düşen Türk bayrağını yerden alması duygulandırdı.29 Temmuz 2018 Pazar 11:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya Cumhurbaşkanı Edgar Lungu tarafından resmi törenle karşılandı.
Bu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı korumakla görevli bir poliin yaptığını görenleri duygulandırdı.
BAYRAĞIMIZI YERDEN ALDI
Cumhurbaşkanlığı Koruma Timi Polis Özel Harekat(C.A.T TİMİ) polisi, resmi karşılamada Türk bayrağının dansçıların elinden düştüğü görünce hemen yerden kaldırdı.
O görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.
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