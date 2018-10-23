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Erdoğan'ın konuşması 2 dilde yayımlanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün grup toplantısında yapacağı konuşma Arapça ve İngilizce simultane tercüme edilecek.

23 Ekim 2018 Salı 10:35
Erdoğan'ın konuşması 2 dilde yayımlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin soruşturmanın detaylarını, AK Parti Grup Toplantısı'nda anlatacak.

AK Parti tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya kamuoyunun merakla beklediği konuşma, Arapça ve İngilizce simultane tercüme ile yayımlanacak.

Grup toplantısında açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından yürütülen soruşturmaya ilişkin, "15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı? Salı günü çok daha farklı bir şekilde grup konuşmamda anlatacağım. Orada bunların detayına gireceğim." demişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:35
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. erdoğan grup toplantısı

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