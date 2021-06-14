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Siyaset Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi öncesi Birgün'den büyük hainlik!
Siyaset

Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi öncesi Birgün'den büyük hainlik!

Türkiye düşmanı haberlerin servis edildiği mezhepçi Birgün gazetesi, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi ihanet dolu bir habere imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 12:33:00 -
Erdoğan'ın katılacağı NATO zirvesi öncesi Birgün'den büyük hainlik!

Mezhepçi Birgün gazetesi her fırsatta AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye'yi itibarsızlaştırma uğruna da olsa karalamaya çalışıyor.

Skandal gazete Brüksel'de yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'yi temsilen katılacağı NATO Zirvesi "Erdoğan'ın yeni rotasını ABD çizecek" başlıklı ihanet dolu bir haber yayınladı.

Erdoğan'ı itibarsızlaştırma girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde Türkiye'yi ABD karşısında itibarsızlaştırma çabasına giren gazete rezil haberinde ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'a talimat listesi vereceğini iddia edecek kadar şirazeden çıktı.

Erdoğan ABD'nin tehditlerine rağmen S400 leri almasını, yine ABD'nin tehditlerine rağmen Suriye'de terör örgütü YPG'ye operasyonlar yapmasını görmezden gelen Birgün'ün bu aymazlığı 'Kişi herkesi kendi gibi sanır' sözünü hatırlattı.

İşte o skandal 'haber';

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Yorumlar

Eyman

Köle olmuş bir zihniyeti özgürlüğe alıştırmak çok zor. Bunlar köle kalmış, köle kalmaya mahkum.
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Eyüp

Teröristlerin çıkardığı paçavraya müsade edilirse olacağı bu. Henüz görüşmeler başlamamış pazarlıklar yapılmamıştır. Peki paçavra bunları nerden biliyor??? Azıcık beyni olan zaten uydurma olduğunu derhal anlar.
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