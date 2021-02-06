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Siyaset Erdoğan'ın kararına Melih Bulu'dan ilk yorum
Siyaset

Erdoğan'ın kararına Melih Bulu'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Ünivetsitesi'nde iki yeni fakülte kuruldu. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, yeni fakültelerle ilgili ilk kez konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 12:55:00 - 2021-02-06 12:56:24
Erdoğan'ın kararına Melih Bulu'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasının tartışmaları sürerken, Resmi Gazete’de yayımlanan kararla üniversitede iki fakülte kuruldu.

Kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Bulu, “Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi'ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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