Erdoğan’ın kararı sonrası Masumlar Apartmanı’nda flaş değişiklik

TRT1 yönetiminden Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümüyle ilgili dikkat çeken karar... Başrolleri Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümü yani 49. bölümüyle ilgili sıkı izleyicilerini şaşırtan bir gelişme yaşandı. TRT 1, Masumlar Apartmanı dizisinin bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümünün yayın saatinde değişiklik yaptığını duyurdu. İşte detaylar...

OGM Pictures'ın TRT 1 için çektiği Masumlar Apartmanı dizisi bu akşam yine izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Ancak merakla beklenen Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm yayın saatiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Dizinin bu akşamki 49. bölümü özetsiz yayınlanacak.

Sebebi ise saat 22:00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınına katılacak olması.

Masumlar Apartmanı özetsiz yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de TRT 1'de.