  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın kararı bir ilçeyi sevince boğdu
Gündem

Erdoğan'ın kararı bir ilçeyi sevince boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi kararı ilçede büyük sevinçle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 16:21:00 -
Erdoğan'ın kararı bir ilçeyi sevince boğdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karasapaca köyü sınırları içinde yer alan, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alan, orman sınırları dışına çıkartılarak Tosya Organize Sanayi Bölgesine dahil edildi. Sanayi bölgesinin genişletilmesi için alınan kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlandı.

Karar sevinçle karşılandı

Tosya Organize Sanayi Bölgesinin alanının genişletilmesi, ilçede yaşayan vatandaşlar ve sanayiciler tarafından sevinçle karşılandı. Karar sonrasında yaşananlar sonrasında Tosya Organize Sanayi Müdürü Nihat Küçükkasap AK Parti İl Başkanlığı tarafından Sanayi Bölgesinde düzenlenen basın toplantısı düzenlendi.

"Herkes bu durumdan mutlu"

Konu ile ilgili konuşan Tosya Organize Sanayi Müdürü Nihat Küçükkasap, "Organize Sanayinin kuruluşunda yüzde 20 belediyenin, yüzde 20 Ticaret Odasının, yüzde 60'ı da Özel İdarenin hissesi var. Bunu yapan devlet, tabi yol gösterende hükümet. AK Parti, MHP şu veya bu değil, hepimiz sahiplendik. Tosya Organize Sanayi 1996'da programa alındı fakat 2009 kadar mümkün olmamış bir türlü. Bugün buradayız. Herkes sevincinden Cumhuriyet Meydanında MHP'lisi de oynuyor, AK Partilisi de oynuyor. Herkes bu durumdan mutlu" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay