Erdoğan'ın kararı bir ilçeyi sevince boğdu

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karasapaca köyü sınırları içinde yer alan, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alan, orman sınırları dışına çıkartılarak Tosya Organize Sanayi Bölgesine dahil edildi. Sanayi bölgesinin genişletilmesi için alınan kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlandı.

Karar sevinçle karşılandı

Tosya Organize Sanayi Bölgesinin alanının genişletilmesi, ilçede yaşayan vatandaşlar ve sanayiciler tarafından sevinçle karşılandı. Karar sonrasında yaşananlar sonrasında Tosya Organize Sanayi Müdürü Nihat Küçükkasap AK Parti İl Başkanlığı tarafından Sanayi Bölgesinde düzenlenen basın toplantısı düzenlendi.

"Herkes bu durumdan mutlu"

Konu ile ilgili konuşan Tosya Organize Sanayi Müdürü Nihat Küçükkasap, "Organize Sanayinin kuruluşunda yüzde 20 belediyenin, yüzde 20 Ticaret Odasının, yüzde 60'ı da Özel İdarenin hissesi var. Bunu yapan devlet, tabi yol gösterende hükümet. AK Parti, MHP şu veya bu değil, hepimiz sahiplendik. Tosya Organize Sanayi 1996'da programa alındı fakat 2009 kadar mümkün olmamış bir türlü. Bugün buradayız. Herkes sevincinden Cumhuriyet Meydanında MHP'lisi de oynuyor, AK Partilisi de oynuyor. Herkes bu durumdan mutlu" dedi.