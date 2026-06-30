Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA, 2025 takvim yılında kadro maliyet oranının yüzde 70 sınırını aşması nedeniyle Fenerbahçe’ye 7 milyon euro para cezası verdi.
Fenerbahçe, UEFA’nın kadro maliyeti denetiminde para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli kulübe, 2025 yılı için bildirilen kadro maliyet oranının yüzde 70’in üzerine çıkması nedeniyle 7 milyon euro ceza kesildi.
Avrupa’da birçok kulüp listede
UEFA’nın aynı gerekçeyle ceza verdiği kulüpler arasında Fenerbahçe’nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Atina ve Fiorentina da yer aldı.
Bu kulüplerin de kadro maliyet oranını yüzde 70 sınırının üzerinde bildirdiği ve kadro maliyet kuralını ihlal ettiği kaydedildi.