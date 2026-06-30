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Spor Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza!
Spor

Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza!

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Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza!

UEFA, 2025 takvim yılında kadro maliyet oranının yüzde 70 sınırını aşması nedeniyle Fenerbahçe’ye 7 milyon euro para cezası verdi.

Fenerbahçe, UEFA’nın kadro maliyeti denetiminde para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertli kulübe, 2025 yılı için bildirilen kadro maliyet oranının yüzde 70’in üzerine çıkması nedeniyle 7 milyon euro ceza kesildi.

 

Avrupa’da birçok kulüp listede

UEFA’nın aynı gerekçeyle ceza verdiği kulüpler arasında Fenerbahçe’nin yanı sıra Aston Villa, Chelsea, Newcastle United, Nottingham Forest, Nice, Strasbourg, AEK Atina ve Fiorentina da yer aldı.

 

Bu kulüplerin de kadro maliyet oranını yüzde 70 sınırının üzerinde bildirdiği ve kadro maliyet kuralını ihlal ettiği kaydedildi.

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Yorumlar

Ahmet

Bu habere baktım, Fenerbahçe kulübümüzün Avrupa kupalarında oynaması için verilen cezayı gördüm. Türkiye'nin gücünü yurtdışına taşıyan sporumuzda hepimizin birlik içinde olması gerekiyor. Bu tür olaylar bizi yıpratıyor. UEFA gibi uluslararası kuruluşların Türkiye ve Türk halkının duygularını hesaba katmaması üzücü. İnşallah Fenerbahçe, bu zorlu süreçte tribünlerinin desteğiyle güç kazanır.
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