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Horoz dövüşüne jandarma baskını! Bahis oynayan 50 kişiye kesilen ceza dudak uçuklattı

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DHA Giriş Tarihi:

Horoz dövüşüne jandarma baskını! Bahis oynayan 50 kişiye kesilen ceza dudak uçuklattı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen eve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

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Foto - Horoz dövüşüne jandarma baskını! Bahis oynayan 50 kişiye kesilen ceza dudak uçuklattı

Bursa’da horoz dövüşü yapılan eve jandarma baskın düzenledi.

#2
Foto - Horoz dövüşüne jandarma baskını! Bahis oynayan 50 kişiye kesilen ceza dudak uçuklattı

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bir evde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 horoz ele geçirildi.

#3
Foto - Horoz dövüşüne jandarma baskını! Bahis oynayan 50 kişiye kesilen ceza dudak uçuklattı

Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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Foto - Horoz dövüşüne jandarma baskını! Bahis oynayan 50 kişiye kesilen ceza dudak uçuklattı

Operasyonda ele geçirilen dövüş horozları, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.

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