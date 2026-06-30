Horoz dövüşüne jandarma baskını! Bahis oynayan 50 kişiye kesilen ceza dudak uçuklattı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen eve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen eve jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.
Bursa’da horoz dövüşü yapılan eve jandarma baskın düzenledi.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde bir evde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 horoz ele geçirildi.
Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.
Operasyonda ele geçirilen dövüş horozları, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.
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