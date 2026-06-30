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Gündem Hz. Hüseyin’in aziz hatırasını yaşattılar! Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı, TBMM’de aşure dağıttı
Gündem

Hz. Hüseyin’in aziz hatırasını yaşattılar! Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı, TBMM’de aşure dağıttı

Yeniakit Publisher
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Hz. Hüseyin’in aziz hatırasını yaşattılar! Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı, TBMM’de aşure dağıttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1.500 kişilik aşure lokması ikram edildi.

Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da hak, adalet ve insanlık uğruna verdiği mücadelenin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan aşure lokması; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanlarıyla paylaşıldı.

Aşure dağıtımını bizzat gerçekleştiren Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Muharrem ayının yalnızca bir matem dönemi değil; aynı zamanda paylaşmanın, dayanışmanın ve ortak değerlerde buluşmanın da zamanı olduğunu ifade etti.

CEMEVLERİNE AŞURE MALZEMESİ DAĞITILDI

Ersin ayrıca, Muharrem ayı dolayısıyla Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından bu yıl cemevlerine 41 bin kişilik aşure malzemesi ulaştırıldığını, Tunceli'den İstanbul'a kadar birçok ilde vatandaşların sofralarına aşure bereketinin taşındığını belirtti. Milletvekilleri, basın mensupları ve Meclis çalışanları programa yoğun ilgi gösterirken, katılımcılar Esma Ersin'e aşure ikramı için teşekkür etti.

 

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