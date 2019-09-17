Erdoğan'ın 'kapıları açabiliriz' uyarısı o ülkede paniğe neden oldu! 'Sınıra 11 bin asker göndereceğiz' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sığınmacılar için gerekirse kapıların açılabileceği söylemesi Bulgaristan'da endişeye neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sığınmacılara kapıları açabiliriz” açıklaması, Bulgaristan’da endişeye neden oldu. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerinde ciddi olduğunu belirterek, olası sığınmacı akınına karşı Türkiye sınırına ek ordu birlikleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı. Sınır koruma konusunda son yıllarda eğitimden geçen orduya ait birliklerin hazır olmaları talimatı verdiğini söyleyen Karakaçanov, gerekirse yaklaşık 11 bin ordu mensubunun sınıra gönderilebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısında Batı’yı uyararak, "Kapıları açmak zorunda kalırız. Destek verecekseniz verin, bu yükü biz mi çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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