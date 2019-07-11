Erdoğan'ın 'Kadın Üniversitesi' teklifi TBMM'de! Malum kesim kafayı hemen çıkardı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Uluslararası öğrenciler mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekli eğitim sisteminin önemine vurgu yaparak YÖK Başkanına seslenmiş ve şunları söylemişti:

Erdoğan: Türkiye'de benzer bir adım atılmalı

"G20 zirvesinde Japonya'daydık. Japonya'daki 800 üniversitenin 80 tanesi kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Bu üniversite şahsıma fahri doktora verdi. Kreşten alıp ilk, orta, lise ve üniversite olmak üzere farklı bir yapıyı oluşturmuş durumdalar. Bütün bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK başkanına hatırlatıyorum. Çalışmanı buna göre yap. Çok önemli bir şey. Türkiye'de benzer bir adımı atmalı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu çağrısı sonrasında TBMM'ye verilen on birinci kalkınma planında 'Kadın Üniversite'ne ilişkin yapılacak çalışmalarda yer aldı.

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Prof. Gemalmaz: Bu bizi yüz yıl geriye götürür

Tekli eğitim sisteminden rahatsızlık duyan bazı çevreler yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, 'Kadın Üniversitesi'ne ilişkin değerlendirmesinde, bu sistemin Osmanlı'da denendiğini ancak başarılı olmadığını iddia ederek, "Kadın Üniversitesi bizi yüz yıl geriye götürür." ifadelerini kullandı.

Bozdoğan: Üniversitenin doğasına aykırı

Eğitim Sen Genel Eğitim ve Yükseköğretim Sekreteri Özgür Bozdoğan da "Sadece kadınların eğitim alacağı üniversitenin kendisi, üniversitelerin varlık nedeni ve doğasına aykırıdır." diyerek şunları söyledi:

"İnsan, doğa ve toplum yararına bilim üretilen, özgürlük mekanları olarak üniversiteleri kabul ettiğimizde, önerilen hedef bu amaca uygun değildir. Önerilen, siyasi iktidarın inşa etmeye çalıştığı geleceğin kurucu unsurlarından biri olarak üniversiteyi kullanmaktır. Bu anlamı ile kabul edilmesi mümkün değildir."

Prof. Türk: Eşitlik ilkesi ile bağdaşmıyor

Kadın Üniversitesi'ne ilişkin bir değerlendirme de Adalet eski Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'ten geldi. Prof. Türk, " “Kadınlar için ayrı üniversite kurulması, Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen ‘cinsiyet’ nedeniyle ayrımcılık yasağına, dolayısıyla eşitlik ilkesine aykırı olur. Bu, üniversitelerin haremlik selâmlık şeklinde ayrılması demektir." dedi.

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