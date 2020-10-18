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Gündem Erdoğan'ın imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Gündem

Erdoğan'ın imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 09:07:00 - 2020-10-18 09:18:18
Erdoğan'ın imzasını taşıyan kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Hazırlanan 3’üncü bütçe

2021 yılı bütçesi, AK Parti hükümetlerinin 19’uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş sonrası ise hazırlanan 3’üncü bütçe oldu.

2021 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 346,1 milyar lira, faiz hariç giderler 1 trilyon 166,6 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 101,1 milyar lira, vergi gelirleri 922,7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

103,7 milyar liraya ulaştı

2021 yılında bütçeden en fazla pay eğitim hizmetlerine ve bu hizmetleri yürüten kuruluşlara ayrıldı.

2021 yılı bütçe teklifinde, 2020 yılına göre en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlandı. Bu çerçevede, 2020 yılında 56,6 milyar lira olan sermaye gideri ödenekleri, yüzde 83 oranında artarak (47,1 milyar lira artışla) 103,7 milyar liraya ulaştı

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Yorumlar

Memo

Ben bişey anlamadım iki kelime dökümanla geçiştirilimiş. Bu trilyonun nerelere, kime ne şekilde harcandığı millete kalem kalem anltılmalı. Ödediğim vergi kime gitti. Sayıştay raporuna göre hazine bile bile birilerine peşkeş çekilmiş. Fakir fukara aç sefil, HORTUMCULAR TALANA DEVAM ETMİŞ.
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