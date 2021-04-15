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Gündem Erdoğan'ın iftar sofrası zoruna gitti! Asla değişmeyen zihniyet
Gündem

Erdoğan'ın iftar sofrası zoruna gitti! Asla değişmeyen zihniyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mamak'ta bir ailenin sofrasına oturarak iftar yapması sözde gazeteci Mine Kırıkkanat'ın zoruna gitti. Kırıkkanat, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 16:27:00 -
Erdoğan'ın iftar sofrası zoruna gitti! Asla değişmeyen zihniyet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu.

Erdoğan'ın 3 çocuklu aileyle birlikte iftar sofrasına diz çöküp oturması sözde gazeteci Mine Kırıkkanat'ın zoruna gitti.

Kırıkkanat, sosyal medya hesabından, "Yıl 2021. Uzay Yolu’ndan Kaptan Kirk bildiriyor: “Anatolia gezegeninde İHA’lar uçuşuyor, ama masa henüz keşfedilmemiş.” paylaşımında bulundu.


Sosyal medyada da büyük tepki çeken paylaşım, bin yıl geçse de bu zihniyetin değişmeyeceğinin göstergesi oldu.

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