0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Erdoğan'ın hedefi rekorlar kırmak

Daha önce Türkiye'de ve dünyada birçok başarıya imza atan açık deniz yüzücüsü Erdoğan, Türkiye'ye güzel rekorlarla dönmek istediğini açıkladı.

09 Nisan 2019 Salı 22:26
Erdoğan'ın hedefi rekorlar kırmak

Türkiye'nin en önemli açık deniz yüzücülerinden Emre Erdoğan'ın sponsoru Sensodyne Promine oldu. Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen geceye iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı. Erdoğan, katılımcılarla hayat hikayesini ve başarılarını paylaştı. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu belirten Emre Erdoğan, "Çok iyi bir iş birliği olduğunu düşünüyorum. Her koşulda güçlü olacağımızı, bu 7 deniz parkurunu en hızlı şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bugüne kadar 3'ü bitti, 4 tane kaldı. Bu 4 parkurda da en iddialı ekip olduğumuzu düşünüyorum. Umarım her şey umduğum gibi gider" dedi.

"HAFTADA 40 KİLOMETREYE YAKIN YÜZÜYORUM"

Ağustos ayında Japonya'da yüzmeyi planladığı 19,5 km uzunluğundaki Tsugaru Boğazı için çalışmalarını sürdüren ve haftada 40 kilometreye yakın yüzdüğünü dile getiren başarılı sporcu, "Ağırlık da çalışıyorum ve gayet hazır hissediyorum. Mental olarak da hazırım. İnşallah Türkiye'ye güzel bir rekorla dönmek istiyorum. Türkiye, 3 tarafı denizlerle çevrili bir yer olarak, gelmesi gerektiği yere daha gelmiş konumda değil. Umarım bir gün eğitim sistemi ve spor bir arada olabilirse, bu evliliğin sonunda çok güzel başarılara sahip olacağız. Şu an öğrencilerin, gençlerin en büyük kaygısı üniversiteye girebilmek veya orada başarıya ulaşabilmek. İnşallah bir gün spor da bu sistemin içine dahil olursa, gençlerimizle beraber yüzmede ve diğer sporlarda çok olimpiyat şampiyonluğu ve çok başarılar göreceğiz" diye konuştu.

HEDEFİNDE ZORLU PARKURLAR VAR

Su sporlarına merakı 10 yaşında sutopu ile başlayan Emre Erdoğan, bugüne kadar Türkiye'deki birçok başarısının yanı sıra dünyanın en zor denizleri kabul edilen ve Dünya Açık Su Yüzme Komitesi tarafından belirlenen 'Oceans Seven' (Okyanusun Yedilisi) parkurlarında da başarı elde etti. Oceans Seven parkurlarının İlk 3'ü olan Cebelitarık Boğazı, İngiliz Boğazı ve Katalina Boğazı parkurlarını başarıyla tamamlayan Erdoğan'ın şu anki hedefinde ise Molokai Boğazı, Cook Strait ve Tsugaru Kanalı gibi zorlu parkurlar var. Fanatik

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 22:26
  1. HABER

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da genç doktor kazada hayatını kaybetti
    1. Diyarbakır'da genç doktor kazada..
    2. Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Polis..
    3. Erdoğan'ın hedefi rekorlar kırmak
    4. Taraftarlardan polise şaşırtan sürpriz
    5. Sayan'dan Bolu'daki Suriyelilere davet
    6. Trablus'un güneyinde şiddetli..
    7. Kan donduran cinayette flaş gelişme!..
    8. Fransa'da yeni seçim çağrısı
    9. Almanya ile İngiltere arasında..
    10. ABD'deki üniversitelerde rüşvet..
    11. İzmir'de damat dehşet saçtı: Ölü ve..
    12. Göçmenleri harekete geçiren söylenti
    13. Yaralanan 1 asker şehit oldu
    14. Benzin ve motorine zam
    15. Şanlıurfa'da sürüyü yoldan geçirmeye..
    16. Gürcistan'da 9 Nisan olayında hayatını..
    17. Çavuşoğlu-Al Sani ortak basın toplantısı
    18. "Cezayir devrimi, Arap Baharı'nın en..
    19. Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir..
    20. Kamu Başdenetçisi Malkoç Brüksel'de
    21. Süleyman Atlı kimdir? Süleyman Atlı..
    22. AB'den "esnek ertelemeli" Brexit teklifi
    23. İngiltere Başbakanı May, Fransa..
    24. "Türkiye'deki arkeolojik varlıkların..
    25. Kahramanmaraş'ta dolu ve sağanak
    26. Ruhani'den 'nükleer IR6 santrifüj'..
    27. Rusya soruşturması raporu bir hafta..
    28. Dilipak'tan çarpıcı 'seçim'..
    29. Herkül: Özgürlük Savaşçısı filminin..
    30. Isparta Emniyetinden şehit ve gaziler..
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Seçimler 2 Haziran'da yeniden yapılacak"
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer