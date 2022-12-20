Erdoğan'ın hapis kararını öğrendiği an! İşte farkı anlatan video
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İBB Başkanı iken kendisi hakkında verilen hapis kararını öğrendiği anlar, İmamoğlu ve saz arkadaşlarının çömezliklerini gözler önüne serdi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde henüz kesinleşmemiş 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararının yankıları sürüyor.
CHP'liler İmamoğlu'ndan bir Erdoğan çıkarmaya çalışırken, kamuoyu CHP'li Ekrem'den bir şey olmayacağını her geçen gün daha iyi anlıyor.
CHP'li Barış Yarkadaş, muhabirlik yaptığı dönemde, o dönemki İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hapis kararını ileten ilk isimlerden biriydi. Önceki gün TV100 kanalında yayınlanan kesitte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hapis kararını öğrendiği ilk anlardaki tepkisi, itidalini bozmayışı ve yargı kararına yorum yapmaması dikkat çekti.
Ekrem İmamoğlu ve Millet İttifakı, Fatih/Saraçhane'de henüz kesinleşmemiş yargı kararını topa tutarken, Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:
"Şüphesiz ki bundan sonra da bunun bir süreci vardır ve yargı sürecinde olan bir şeyin de kesinleşmeden benim bu konu hakkında açıklama yapmam yanlış olur. Doğru değil."