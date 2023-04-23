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Ekonomi Erdoğan'ın hamlesi Bartın ve Karabük'ü uçuracak
Ekonomi

Erdoğan'ın hamlesi Bartın ve Karabük'ü uçuracak

Yeniakit Publisher
2023-04-23 12:21:00 -
Erdoğan'ın hamlesi Bartın ve Karabük'ü uçuracak

Amasra Limanının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ’Uluslar Arası Giriş Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı’ ilan edilmesiyle birlikte Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kruvaziyer turizminin önemli duraklarından birine dönüştü. Bu kapsamda Rusya’dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer 553 yolcusu ve 389 mürettebatı ile Amasra Limanına ulaştı. Rus turistler Amasra’nın tarihi mekanlarını gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 120 milyon TL yatırımla kruvaziyer turizmine hazırlanan Amasra Limanının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ’Uluslar Arası Giriş Çıkışlara Açık Daimi Deniz Hudut Kapısı’ ilan edilmesiyle birlikte Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kruvaziyer turizminin önemli duraklarından birine dönüştü.

Rusya’dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer ilk durağı olan Sinop’un ardından sabah saatlerinde Amasra limanına ulaştı. Limana demirleyen kruvaziyerde 553 yolcu ve 389 mürettebatın yer aldığı bildirildi.

Amasra ve Safranbolu'ya adeta akın

Kurvaziyerdeki turistler rehberler eşliğinde Amasra ilçesinin tarihi mekanlarını gezdi.

Rus turistler hediyelik ürünlerin satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısında alışveriş yaparken, Kemere Köprüsü, Şapel gibi tarihi mekanların yanı sıra Amasra tarihine ışık tutan eserlerin sergilendiği Amasra Müzesi’ni de gezdiler.

Acente yetkilisi Ahmet zurnacı yıl içinde 23 kruvaziyer seferi daha planlandığını ifade ederek, “Kaza yaptıktan sonra gemimiz ilk seferini yaptı. 553 yolcu ve 389 mürettebatla bugün sabah itibarıyla yanaştı. Bundan sonra yıl içinde planlanan sefer sayısı 23. Bir aksilik olmaz ise bu 23 seferi tamamlayacak. Amasra’mıza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün 9 otobüs çıkıyor, öğleden sonra 3 otobüs daha çıkacak. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte bu sayılar artacak.” dedi.
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Kurvaziyerdeki bazı turistler Safranbolu ilçesini gezmek üzere otobüslerle Karabük’e hareket etti.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde demir alarak bir sonraki durağı İstanbul’a hareket edeceği öğrenildi.

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Turist seviciliği ne zaman bırakacağız. Kendimiz üretip kendimiz yemeye kendimiz gezmeye ne zaman başlayacağız. Turistin eline avuç açmaktan ne zaman kurtulacağız?
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