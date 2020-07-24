Erdoğan'ın "Fatih Sultan Mehmet" cevabı gündem oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nin ibadete açılması hakkında kendisine sorulan soruya, “Ayasofya’nın sahibi Fatih” cevabını verdi.
“Ayasofya Müzesi” safsatası, 86 yıl sonra son buldu. Ulu mabed, “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi” ismi ile aslına rücu etti.
Ayasofya Camii’ndeki ilk namaz, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte birçok siyasi isim ve binlerce vatandaşın katılımıyla Cuma vakti kılındı.
Cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile birlikte Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret etti.
Bu sırada bir gazetecinin kendisine yönelttiği, “Namazın ardından Fatih’in türbesine geldiniz” şeklindeki sözlere Erdoğan, “(Ayasofya’nın) Sahibi Fatih” cevabını verdi.
Erdoğan’ın cevabı sosyal medyada gündem olurken, bazı kullanıcıların, “Erdoğan’dan yüzyılın raconu” ifadesini kullandığı görüldü.